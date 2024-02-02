Тула, 2 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Более 520 тыс. новых рабочих мест создано в российском оборонно-промышленном комплексе за последние 1,5 года. Об этом 2 февраля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для победы!» в Туле.

Михаил Куравлев/РИА Новости

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО. Он отметил, что Воздушно-космические силы получили 237 самолётов и вертолётов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. А ВМФ получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей.

Шойгу также заявил о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнении задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, отметил также министр.