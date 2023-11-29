Москва, 29 ноября, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин 29 ноября на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Что касается образовательных программ, полностью с Вами согласен. Вы сказали, что в Китае начинают изучать искусственный интеллект со школы… Нам с учётом уровня образования в России это абсолютно нормально, по зубам», — сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что выступает за внедрение искусственного интеллекта в различные сферы производства и российской экономики в целом.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября президент России на AI Journey — 2023 рассказал о проектах по развитию ИИ в России и его внедрению в различные сферы. По словам главы государства, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России более чем в полтора раза расширили использование решений в области ИИ. Кроме того, растут и инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом.