Тула, 2 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Производство бронезащиты для бойцов спецоперации выросло в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тулу.

Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

По его словам, работники российского ОПК сейчас обеспечивают не только высокое качество, но и необходимое количество вооружений. Производство самого необходимого — бронезащиты для бойцов — выросло в 10 раз, а обмундирования — в 2,5 раза.

Отметил глава государства и увеличение количества бронетехники и других средств ведения вооружённой борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и дальней «высокоточки».

«Я знаю и больше того: что люди напряжённо работают на предприятиях, но если надо — выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы», — подчеркнул Путин.

Он назвал такую работу представителей ОПК «на передке» настоящим героизмом.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Владимир Путин приехал в Тулу с рабочим визитом.

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Глава государства, выступая на форуме «Всё для победы!», заявил, что новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО. По его словам, вся работа российских властей и оружейников нацелена на поддержку бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Он также подчеркнул, что по всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию — качество и количество обеспечиваются хорошими темпами.