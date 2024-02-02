Тула, 2 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля приехал в Тулу с рабочим визитом. Глава государства выступит на форуме «Всё для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ) и примет участие в других мероприятиях.

Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сначала Путин проведёт встречу с активом ОНФ в формате свободной беседы. Мероприятие будет открытым для прессы.

После этого в графике президента — выступление на мероприятии «Всё для победы!». Затем Путин уделит внимание вопросам, связанным со строительством онкологических центров, один из которых недавно открыли в Туле. Он посетит новое медучреждение, проведёт совещание по профильной теме и посредством видеосвязи поучаствует в открытии онкоцентров в других регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Путин в четвёртый раз приехал на международную выставку «Россия» на ВДНХ. На выставке проходил съезд «Движения первых». Днём ранее на съезде движения были подведены итоги прошедшего года и приняты решения по развитию организации.

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