Киев отказался от мира с Россией без репараций от Москвы
Замглавы Минюста Украины Мудра: Киев не пойдёт на мир с Москвой без репараций
Киев, 27 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Киев не подпишет мирный договор с Москвой, если Россия не согласится выплачивать репарации, заявила замглавы украинского министра юстиции Ирина Мудра. Об этом 27 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».
Она прокомментировала принятие нижней палатой Конгресса США законопроекта, в котором прописали условия, при которых Москва может частично получить доступ к своим замороженным активам. Среди них прекращение Россией боевых действий, отход на границы 1991 года и выплата средств Украине.
«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдёт на это», — сказала Мудра.
Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ о запрете вести мирные переговоры переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
Лидер фракции партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия 24 ноября признался, что украинская делегация в ходе переговоров весной 2022 года была готова согласиться на условие России о нейтралитете и подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший представителей Украины ни на что не соглашаться.
Посольство России в Лондоне 26 ноября призвало Британию прокомментировать заявление Арахамии о срыве переговоров по Украине. Российские дипломаты подчеркнули, что шанс на мирное решение упустили при значительном вкладе британских властей.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 ноября заявила, что отказ Киева от подписания мирного соглашения сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов. Она подчеркнула, что катастрофических последствий на Украине можно было избежать.