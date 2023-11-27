Киев, 27 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Киев не подпишет мирный договор с Москвой, если Россия не согласится выплачивать репарации, заявила замглавы украинского министра юстиции Ирина Мудра. Об этом 27 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Она прокомментировала принятие нижней палатой Конгресса США законопроекта, в котором прописали условия, при которых Москва может частично получить доступ к своим замороженным активам. Среди них прекращение Россией боевых действий, отход на границы 1991 года и выплата средств Украине.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдёт на это», — сказала Мудра.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ о запрете вести мирные переговоры переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Лидер фракции партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия 24 ноября признался, что украинская делегация в ходе переговоров весной 2022 года была готова согласиться на условие России о нейтралитете и подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший представителей Украины ни на что не соглашаться.

Посольство России в Лондоне 26 ноября призвало Британию прокомментировать заявление Арахамии о срыве переговоров по Украине. Российские дипломаты подчеркнули, что шанс на мирное решение упустили при значительном вкладе британских властей.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 ноября заявила, что отказ Киева от подписания мирного соглашения сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов. Она подчеркнула, что катастрофических последствий на Украине можно было избежать.