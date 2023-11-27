Москва, 27 ноября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Заявление украинской стороны, что они готовы на подписание мирного соглашения только при условии, что Россия согласится на репарации, фактически является отказом от переговоров, так как это условие неприемлемо для Москвы, заявил 27 ноября «Известиям» зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Можно было бы назвать эту идею сумасшедшей, если бы люди, которые её выдвигают, не были такими расчётливыми», — сказал он.

Депутат отметил, что в Киеве таким заявлением хотят изобразить готовность пойти на уступки, но при этом понимают, что Москва не будет вести переговоры, которые предполагают выплаты репараций. Новиков также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не отметил свой указ, запрещающий вести переговоры с Россией.

«Поэтому фактически это такая форма сказать: «Да, давайте проведём переговоры», на самом деле форма сказать «нет», потому что переговоры в таком контексте нереалистичны», — сказал Новиков.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября замглавы украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не подпишет мирное соглашение, если в нём не будет условия о репарациях Украине.

Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с ИА Регнум, комментируя это заявление, заявил, что представители украинской стороны начали торговаться об условиях мира. Эксперт заявил, что таких украинских политиков нужно менять на тех, кто готов на капитуляцию ради сохранения жизней, а не для получения выплат.