Москва, 27 ноября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Когда на Украине заявляют о мирных переговорах только после выплат неких денежных репараций от России, то это является свидетельством торга, к которому готовы перейти некоторые украинские официальные лица. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Ранее замглавы украинского минюста Ирина Мудра заявила, что Украина никогда не пойдёт на подписание мирного соглашения с Россией без выплат репараций. По её словам, мир также якобы не согласится на переговоры и не снимет санкции с России, пока Москва не возместит ущерб Украине.

Политолог Юрий Кот отметил, что слова замминистра похожи на торг, поскольку она уже не полностью отрицает возможность переговоров с Москвой, как делает это украинское руководство, а допускает соглашение в обмен на денежные компенсации.

«Они уже торгуются. Какая же она мудрая — дура дурой! Готова уложить миллионы украинских мужиков, лишь бы блистать на раскладках журналов с интервью. Ей сейчас надо думать не о репарациях, как всё время они привыкли там думать о деньгах, а как шкуру свою сохранить, ведь она является соучастницей этого глобального преступления. Понятно, что пока у власти будут оставаться подобные политики, приведённые Западом в результате отрицательной селекции украинского политикума, то ни о каком мире говорить, конечно же, не приходится», — заметил Кот.

Он подчеркнул, что подобных политиков и госслужащих на Украине необходимо менять, поскольку при них никогда не получится договориться. Политолог пояснил, что современной Украине нужны такие люди, которые готовы подписать капитуляцию ради сохранения жизней украинских людей.

Также политолог отметил, что замглавы украинского Минюста надеется на репарации, которые в ноябре прошлого года генеральная Ассамблея ООН указала в проекте соответствующей резолюции о возмещении ущерба. По мнению политолога, с течением времени и существенным изменением положения сил на фронте у Киева и его западных покровителей становится всё меньше рычагов давления на Москву. А потому ни о каких репарациях не может быть и речи.

«В ООН могут составлять свою виртуальную реальность, штамповать указы. Но какими методами они хотят нас заставлять что-то там выплачивать? Они нас победить не могут, в экономическом плане — тоже их методы против нас не действуют. Что ни возьми, у них нет никакого ресурса, чтобы нас заставить идти на их странные условия», — отметил Кот.

Он обратил внимание, что как показывает исторический опыт, стороне противника всегда лучше сразу соглашаться на первые условия Кремля и в особенности российского лидера Владимира Путина.

«Потому что в следующий раз когда вы будете говорить на эту тему, то вы будете её обсуждать с гораздо худших событий. Ведь у Украины во время прошлых переговоров была возможность всё остановить, нужно-то было просто признать нейтральный статус. А теперь они массово теряют территории. И скоро у них не будет Одессы, Харькова, Днепропетровска и остального. Потому что всё должно быть освобождено от нацизма», — заключил политолог.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подписал указ о запрете вести Украине мирные переговоры с Москвой. В ноябре 2023 года Зеленский в очередной раз заявил, что «не готов» к переговорам с Россией. Запад пока не готов завершить украинский конфликт, а потому и Зеленский продолжает отрицать возможность перемирия, отмечал в беседе с ИА Регнум член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

24 ноября лидер фракции партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия признался, что украинская делегация в ходе переговоров весной 2022 года была готова согласиться на условие России о нейтралитете и подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал бывший на тот момент премьер-министром Великобритании Борис Джонсон. Он убедил представителей Украины ни на что не соглашаться.