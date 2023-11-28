Москва, 28 ноября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Именно западные страны весной 2022 года запретили киевским властям проведение мирных переговоров с Россией, так как им не нужен путь к миру. Об этом 28 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Как напомнила в интервью RT дипломат, весной 2022 года Киев запросил переговоры с Москвой, на что российская сторона согласилась и приняла участие во встречах.

«И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной», — сказала она.

Это произошло потому, что западным государствам не нужны были переговоры и возможность мира, так как они говорили о необходимости продолжения военных действий, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы украинского министерства юстиции Ирина Мудра 27 ноября заявила, что Киев не подпишет мирный договор с Москвой, если Россия не согласится выплачивать репарации. По её утверждению, украинская сторона «никогда не пойдёт на это».

Позднее в этот же день лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Киев начал переходить к стадии торга в вопросе конфликта с Россией, допуская вариант заключения мира. По его мнению, лидеры Запада демонстрируют намерение «слить» главу киевского режима Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 22 ноября заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он напомнил, что украинские власти сами запретили себе вести такие переговоры, хотя весной 2022 года парафировали мирное соглашение, которое отказались исполнять после отхода Вооружённых сил России.