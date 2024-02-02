Вашингтон, 2 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Советница главы минфина США Элизабет Розенберг, сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций против России, уйдёт в отставку. Об этом 2 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Элизабет Розенберг

«Элизабет Розенберг, чиновник министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор», — говорится в сообщении.

При этом издание не уточняет, куда именно она намерена уйти.

Отмечается, что Розенберг входила в группу лиц, которая разработала «экономический ответ» на начало Россией специальной военной операции. Так, она причастна к введению санкций США против РФ, заморозке российских активов за рубежом и принятию потолка цен на нефть из России.

Как передавало ИА Регнум, 11 января США обновили санкционный список против России, добавив в него директора 224-го лётного отряда (дочерняя структура Минобороны) Владимира Михейчика, а также три самолёта командования военно-транспортной авиации. Также минфин ввёл рестрикции в отношении двух компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.

Глава государства также отмечал, что расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. По словам российского лидера, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.