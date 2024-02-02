Вашингтон, 2 февраля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер планирует провести голосование по законопроекту о границе с Мексикой не позднее среды будущей недели, сообщает NBC.

IMAGO/DeeCee Carter/Global Look Press

Парламентарий пояснил, что сенаторы планируют опубликовать полный текст законопроекта, в который входит в том числе и выделение помощи Украине и Израилю, не позже воскресенья, говорится в сообщении.

«Это даст членам парламента достаточно времени, чтобы ознакомиться с документом перед голосованием», — заявил он.

Телеканал заявляет, что основные участники переговоров в Сенате заключили предварительную сделку по ужесточению законов США в отношении мигрантов и предоставлении им убежища.

«Это значительный прорыв в политически взрывоопасном вопросе в преддверии выборов 2024 года», — поясняет СМИ.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл со своей стороны добавил, что кроме проблемы границы важно сосредоточиться на поддержке Киева и Тель-Авива.

«У нас есть два друга, которые находятся в эпицентре масштабной борьбы — Израиль и Украина, им нужна помощь», — заявил он.

Тем временем власти Флориды заявили о намерении отправить около тысячи нацгвардейцев в помощь властям Техаса для урегулирования ситуации на границе с Мексикой. При этом губернатор штата Флорида Рон Десантис раскритиковал президента США Джо Байдена в нежелании защитить от потока мигрантов южную границу Штатов и заявил, что если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной.

Как сообщало ИА Регнум, генеральные прокуроры 26 республиканских штатов США подписали обращение к президенту страны о том, чтобы Техас мог сам защищать свой участок границы с Мексикой. Инициатором выступил губернатор Техаса — республиканец Грег Эбботт.