Техас, США, 30 января, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов Америки подписали обращение к президенту страны Джо Байдену о том, чтобы Техас мог самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Инициатором выступил губернатор Техаса — республиканец Грег Эбботт. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

По мнению властей Техаса, правительство США не обеспечивает должную охрану южной границы от нашествия мигрантов, они вынуждены предпринимать свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках.

Эбботт, по информации телеканала, заручился поддержкой 26 генпрокуроров республиканских штатов, которые публично выразили свою поддержку. Они заявили Байдену, что поддерживают операцию «Одинокая звезда», которая ведётся Техасом для того, чтобы перебросить ресурсы и правоохранительные органы к границе.

«Миллионы мигрантов — это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения», — считает Эбботт.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не вмешивается во внутренние дела Соединённых Штатов и не собирается этого делать. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о якобы роли Москвы в провоцировании напряжённости ситуации на границе с Мексикой в Техасе.

13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Речь идёт о территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, где нелегальные мигранты попадают в Соединённые Штаты после пересечения реки Рио-Гранде.

В свою очередь Верховный суд США выпустил временное постановление, согласно которому следует убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой. Документ раскритиковал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший, что такое решение помогает Байдену осуществлять иностранное вторжение в США.

Вместе с тем нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Кроме того, губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу.

События в Техасе уже давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.