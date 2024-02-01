Флорида, США, 1 февраля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Власти Флориды намерены отправить почти 1 тыс. нацгвардейцев для оказания помощи в ситуации на границе в Техасе. Об этом 1 февраля сообщил губернатор штата Рон Десантис журналистам. Это, по его словам, случится в ближайшее время.

Кроме нацгвардейцев в Техасе будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида.

Как пояснил Десантис, гвардейцам будет необходимо укрепить границы, построив дополнительные заграждения.

«Мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — призвал губернатор население.

При этом, осуждая президента США Джо Байдена, Десантис сказал, что если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной.

Как сообщало ИА Регнум, генеральные прокуроры 26 республиканских штатов подписали обращение к Байдену о том, чтобы Техас мог самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Инициатором выступил губернатор Техаса — республиканец Грег Эбботт.

По мнению властей Техаса, правительство США не обеспечивает должную охрану южной границы от нашествия мигрантов, они вынуждены предпринимать свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках.

Россия не вмешивается во внутренние дела Соединённых Штатов и не собирается этого делать. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о якобы роли Москвы в провоцировании напряжённости ситуации на границе с Мексикой в Техасе.

13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Речь идёт о территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, где нелегальные мигранты попадают в Соединённые Штаты после пересечения реки Рио-Гранде.

В свою очередь Верховный суд США выпустил временное постановление, согласно которому следует убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой. Документ раскритиковал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший, что такое решение помогает Байдену осуществлять иностранное вторжение в США.

Вместе с тем нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Кроме того, губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу.

События в Техасе уже давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.