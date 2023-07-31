Москва, 31 июля, 2023, 23:25 — ИА Регнум. В России приступили к строительству сети современных кампусов.

Минобрнауки России Кампус «Арктическая звезда»

Система высшего образования в России выходит на новый уровень. В частности, для реализации стратегии научно-технологического развития и передовых научных проектов, по всей стране будут открываться новейшие университетские кампусы. Их создание стало возможным благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Всего в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые ученые получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведется строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тыс. тысяч студентов и аспирантов.

Кампусы станут площадками для развития важнейших технологий и точками притяжения для отечественных и иностранных студентов, ученых, где они смогут реализовать свои идеи и находить единомышленников.

«Кампусы в нашем понимании не только новая инфраструктура, мы видим их роль в научно-технологическом развитии страны и социально-экономическом развитии регионов. Поэтому важно, чтобы специализации и тематические направления кампусов соотносились со стратегиями развития регионов. Нужно, чтобы их программы отвечали на актуальные региональные и отраслевые вызовы, учитывали социально-экономические особенности субъектов РФ», — пояснил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Так, в Южно-Сахалинске уже стартовало строительство студенческого кампуса мирового уровня СахалинTech.

Помогают в реализации многообещающего проекта Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, «Газпромбанк» и компания «К1 Концессии». Власти Сахалина подписали с ними соглашение о сотрудничестве на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Уникальный опыт, ресурсы и экспертиза банка в создании инфраструктурных проектов по механизму государственно-частного партнерства поможет создать объект мирового уровня, который не только позволит молодежи региона заниматься наукой в комфортных условиях, но и станет новым местом притяжения для студентов со всей страны, а также точкой роста для вуза и города», — выразил уверенность первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Планируется, что на базе островного университета благодаря национальному проекту «Наука и Университеты» появится современное учебное заведение высшей школы общей площадью более 124 тысяч квадратных метров. Оно будет включать в себя учебный и научно-лабораторный корпуса, библиотеку, конгресс-холл и общественное пространство. Студенческий городок позволит комфортно разместить до полутора тысяч студентов.

Сахалинский кампус займется подготовкой квалифицированных кадров с учетом нужд местных компаний, реализующих крупные инвестпроекты. В результате выпускники будут гарантировано востребованы и трудоустроены на хорошую работу.

Сотрудники Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана пообещали сахалинским коллегам помочь в создании привлекательных условий как для ученых с именем, так и для молодых перспективных исследователей.

«Окажем поддержку в создании системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров. Обязательно будем развивать научно-техническое сотрудничество в таком важном и интересном регионе нашей страны», — пообещал исполняющий обязанности ректора вуза Михаил Гордин.

Кампус станет центром научной работы по важным для области направлениям — нефтегазовая сфера, освоение ресурсов Мирового океана, устойчивое развитие в условиях энергоперехода, зеленая энергетика, цифровые технологии, экология, новые материалы. Это позволит экономике области развиваться и соответствовать требованиями времени.

Реализует «Буаманка» и собственный проект. Один из кампусов будет находиться в самом центре Москвы рядом с историческими зданиями университета.

В результате масштабной работы по развитию вуза появится порядка 170 тыс. кв. метров высококачественных площадей для учебы, науки и разработки новых технологий. Так, в корпусе транспортно-технологических систем создадут 9 научно-исследовательских лабораторий, включая кабинет обратного проектирования, а в корпусе биомедицинских систем и технологий будут расположены 5 лабораторий, которые дадут возможность заняться исследованиями в области биофотоники и визуализации живых систем.

Всего комплексы технологического корпуса включат в себя 13 лабораторий, в которых в том числе будут проводить исследования наземного технологического и стартового оборудования ракетно-космической техники.

Инфраструктура кампуса станет современной базой для технологического развития любого, интересующегося наукой человека. Первые три корпуса этого кампуса будут введены в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы.

Минобрнауки России Передовой научно-образовательный комплекс «СахалинTech» будет создан в Южно-Сахалинске в 2025 году

Не секрет, что страна остро нуждается в кадрах в сфере IT. Президент Владимир Путин еще в прошлом году подчеркивал необходимость наращивать усилия по увеличению финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, обновлять учебное и лабораторное оборудование. Глава государства указывал, что без выхода на новое качество подготовки кадров у страны не будет технологического будущего.

И вот уже в ближайшее время первых студентов примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ). Его создание в том числе направлено на преодоление дефицита отечественных передовых технологий и айтишников.

При вузе будут вести подготовку инженеров с продвинутыми цифровыми компетенциями, заниматься замещением критических технологий и развитием технологического предпринимательства. Кроме того, появление новой инфраструктуры поможет решить и вопросы нехватки мест для размещения студентов.

«Благодаря программе создания кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Екатеринбурге, уже сегодня привлекательном для студентов городе, решается задача ликвидации дефицита мест в студенческих общежитиях — таких комфортных условий у нас еще не было», — рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Он также отметил, что объединение в рамках кампуса местных институтов и лицеев наверняка поспособствует созданию той питательной среды, которая взрастит новых Королевых, Курчатовых, Шуховых, Семихатовых, Чупахиных.

«Кампус, оправдывая свое название, станет по-настоящему центром трансформации и региона, и страны», — считает ректор.

К настоящему моменту в уральском кампусе уже построен пятиэтажный общественный центр (35 тыс. кв. м) с электронной библиотекой, учебными аудиториями, компьютерными классами, универсальным залом для конференций и выступлений на 250 человек.

Общая вместимость центра составляет более тысячи человек, а пять комплексов общежитий разместят 8,5 тысячи студентов. Комнаты предусмотрены в том числе для маломобильных граждан.

В зоне доступности для удобства молодых ученых находится Дворец водных видов спорта, благодаря которому учащиеся и преподаватели смогут поддерживать физическую форму.

Эти объекты задействуют во время Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года параллельно с празднованием 300-летия уральской столицы.

К кампусу осталось провести четыре автобусных маршрута, а к 2026 году рядом планируется строительство станции наземного метро.

Не отстают в реализации проектов университетских кампусов и на севере России. Так, в 2027 году в Поморье, на берегу Северной Двины, появится кампус с поэтическим названием «Арктическая звезда» общей площадью 128 тысяч квадратных метров. Представлять собой «Арктическая звезда» будет нескольких корпусов общежитий, образовательные пространства, научно-исследовательские лаборатории и конгресс-центр. Кроме того, кампус станет настоящим центром спортивной жизни студенческой молодежи.

«Всё это поможет вовлечь молодежь в спортивную жизнь, сформировать условия для комфортного обучения студентов, развивать спортивные таланты и навыки молодежи, формировать привычку к здоровому образу жизни, а также любовь к физкультуре и спорту», — считает заведующая спортивным клубом Северного государственного медицинского университета Елена Смертина.

Помимо традиционных, на базе кампуса планируется развивать новые спортивные направления, например, киберспорт и фиджиталспорт, представляющий собой сочетание обычного и виртуального спорта. Трудиться и проживать на территории кампуса будут более четырех тысяч студентов и более ста преподавателей.

Как сообщало ИА Регнум, главная цель национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом Владимиром Путиным, — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в России, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь.

Благодаря национальному проекту активно реализуется программа по созданию сети современных кампусов. Кроме того, исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными суднами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.