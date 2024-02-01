Москва, 1 февраля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

Собянин отметил, что научно-исследовательский кампус университета создаётся по поручению президента.

«Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса «Бауманки», потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей России. Вместе с правительством страны мы определили проект, который состоит из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб — это половина всего, что было построено в «Бауманке» за все десятилетия. И сегодня мы открываем два корпуса», — сказал Собянин, обращаясь к Путину.

Мэр пояснил, что ранее был введен ещё целый ряд корпусов, среди которых — инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, дворец технологий и многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором более 20 научных лабораторий.

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«Общежитие, в котором мы находимся, (это слово — Прим. ред.) звучит очень утилитарно, но посмотрите — это действительно уникальное архитектурное сооружение, которое украсит не только «Бауманку», но и город в целом. 60 тыс. кв. м, и до конца года оно тоже вступит в строй», — добавил Собянин.

Сергей Собянин отметил, что к 1 сентября все корпуса вуза, которые сейчас строятся, примут студентов, и пригласил президента на открытие.

Также мэр рассказал о транспортной инфраструктуре, которую создали рядом с вузом. Это новая станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро и пешеходный мост, который связывает станцию с кампусом, отметил Собянин.

«Строим второй пешеходный мост от комплекса общежитий до учебных корпусов. Передали «Бауманке» стадион. Помимо этого, в прошлом году это был самый крупный московский проект — 14 улиц вокруг «Бауманки» также были качественно благоустроены», — уточнил мэр.

Президент, в свою очередь, поздравил руководство регионов, в которых 1 февраля были официально открыты университетские кампусы.

«Конечно, хочу поздравить руководство соответствующих регионов: руководство Москвы, Альметьевска, Когалыма, Уфы, — с этими событиями, это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», — отметил президент.

Глава государства заявил, что работа по созданию кампусов будет продолжена.

«Для нас в целом создание кампусов, 25 кампусов по всей стране, на первом этапе — 17 кампусов, ещё восемь, и потом мы и дальше думаем над тем, как продлить эту программу, и наверняка будем её продлевать, потому что нужно, действительно, менять среду, в которой живут будущие исследователи, будущие инженеры, будущие специалисты других направлений», — пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России открыли 155 новых школ. Президент страны Владимир Путин рассказал, что в целом за последние четыре с половиной года в результате реализации государственной программы развития образования улучшили условия обучения для более 1,5 миллиона детей. Было построено 900 новых школ, в которых создали свыше более 540 тысяч дополнительных мест.