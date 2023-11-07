Москва, 7 ноября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В наступившем учебном году в России открыли 155 новых школ. Все работы по строительству новых общеобразовательных учреждений и обновлению уже существующих проходят по национальному проекту «Образование».

Пресс-служба Правительства Нижегородской области Школа в Большой Ельне

«В целом за последние 4,5 года в результате реализации государственной программы развития образования условия обучения улучшены для более 1,5 миллиона школьников. В том числе построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тысяч дополнительных мест», — заявил президент России Владимир Путин.

Всего до конца 2024 года благодаря нацпроекту будет построено 1,3 тысячи новых школ, еще 4 тысячи школ будут обновлены по программе капитального ремонта. В частности, федеральное финансирование позволит ввести в эксплуатацию несколько крупных образовательных объектов.

Так, в Йошкар-Оле введут в строй школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Восточный. Окончания строительства ждут жители сразу четырёх микрорайонов — появление этой школы снизит дефицит мест в учебных заведениях в этой части города.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» В столице Марий Эл строится самая большая школа благодаря нацпроекту «Образование»

А в Назрани на месте старой школы возвели новую на 720 мест. Общеобразовательное учреждение № 4 располагалось в здании, построенном ещё в 1977 году. За почти полувековую историю строение полностью устарело. Новое здание оценили и педагоги, и ученики.

«Мы очень ждали этого момента, потому что старая школа была признана аварийной и в ней невозможно было проводить образовательный процесс. Строительство новой школы — это новые возможности, новые условия. Педагогический состав, дети, родители очень рады этому событию», — отметил директор школы Хасан Буружев.

Строительство трех новых школ завершилось в Нижегородской области. Это образовательные учреждения в селе Большая Ельня, микрорайоне № 3 города Кстова и рабочем поселке Виля в Выксе. Две школы в Кстовском округе позволяют в первую очередь разгрузить от второй смены близлежащие учебные заведения.

Новая школа в селе Большая Ельня рассчитана на 1225 учебных мест. В корпусе разместились два больших спортивных зала и один малый, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, площадки для игр и тихого отдыха, а также учебно-опытная и хозяйственная зоны. Последняя включает в себя площадки для выращивания плодовых и овощных культур, а также цветочно-декоративных растений.

А новая школа в 3-м микрорайоне Кстова рассчитана на 792 места. Помимо учебных классов, библиотеки, медпункта и столовой, там есть залы для занятий гимнастикой, хореографией и бассейн.

Школа на 400 мест в рабочем поселке Виля состоит из пяти блоков. Кроме учебных классов, там обустроили сразу два спортзала, библиотеку и музей. На территории учреждения также обустроены физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная зоны.

Строительство школы, рассчитанной на 550 мест, завершается в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде. С её появлением разгрузятся переполненные классы других школ округа, а детям не придётся ходить на уроки далеко от дома. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Строительство школы в Сергиевом Посаде вышло на финишную прямую

«Трехэтажное здание будет разделено на блоки для начальной, средней и старшей школы. В первом разместят группы продленного дня, спортзал и медкабинет. В других — учебные классы, лаборантские, библиотечный центр с кинопроекционной комнатой, спортивный и актовый залы, а также столовую на 200 мест. Его общая площадь составит 10,8 тыс. кв. м.», — отмечают в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Кроме того, завершается строительство самой большой школы в Дмитровском округе. В новое учебное заведение пойдут более тысячи ребят. Всего же в 2024 году в Подмосковье планируется построить более 40 объектов образования.

Особое внимание в стране, помимо увеличения количества новых современных школ, уделяется повышению квалификации педагогов. По нацпроекту «Образование» учителя могут совершенствовать свои навыки, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе профильных вузов педагогических технопарков «Кванториум». В Год педагога и наставника был запущен портал будьучителем.рф где можно найти ближайший педагогический вуз или университет, где обучают педагогическим специальностям.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» создается новая образовательная инфраструктура и вводятся передовые методики обучения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуется безбарьерная среда в школах. К 2024 году в стране не должно остаться общеобразовательных учреждений, где дети учатся в третью смену.

2023 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.