Москва, 1 февраля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Власти США заблуждаются, если полагают, что размещение американского ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию, Москва найдёт средства этому противостоять, заявил 1 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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«Если они полагают, что размещение ядерного оружия в Великобритании станет актом сдерживания России, то они ошибаются и заблуждаются. Это не сдержит нас, мы найдём способы, как обойтись с этим», — сказал Рябков в интервью RT.

Размещать своё ядерное оружие в других странах Россия не намерена, добавил заместитель министра.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании. Этот шаг в минобороны США объяснили, по данным издания, ростом угрозы со стороны России. В Пентагоне от официальных комментариев отказались.

Россия не исключает, что США и Великобритания действительно пойдут на такой шаг, отмечал ранее Рябков. Горячие головы Вашингтона и Лондона не извлекают уроков из печального опыта, сказал он. Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Великобритании или США, размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе, добавил заместитель министра.

Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, член Научного совета Российского военно-исторического общества Сергей Черняховский в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что возможное возвращение тактического ядерного оружия в Британию является в первую очередь политико-моральным давлением на Россию. Пока Россия сохраняет преимущество по линии гиперзвука, тактическое вооружение частично теряет значение, Великобритания просто не успеет ввести эти ракеты в действие, даже если у неё и появится такое желание, подчеркнул эксперт.