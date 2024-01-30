Москва, 30 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Россия жёстким образом предупреждает США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию, заявил 30 января журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определённым жёстким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — сказал он.

Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, отметил дипломат, а также не станут устрашением для Москвы. По его словам, размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.

При этом Рябков не исключил, что такой сценарий вполне возможен, несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет.

«В Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают», — добавил замминистра.

Замглавы МИД призвал страны НАТО во главе с США прекратить дальнейшую эскалацию, которая становится всё более опасной.

Как передавало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг возрастанием угрозы со стороны России.

Издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании в документах, размещённых на сайте госзакупок. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

Предполагается, что США планируют разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Мощность боеголовок в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября 2023 года заявил о финансировании США обновления мест хранения ядерных бомб в Британии. Воронцов пояснил, что такой шаг означает намерение Вашингтона вернуть ядерное вооружение на территорию Великобритании.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России.