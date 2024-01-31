Нижний Новгород, 1 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области в ночь на 1 февраля были сбиты два беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет, сообщило «РИА Новости».

Avilov Vzlet БПЛА

По информации источника издания, два дрона украинских боевиков пытались долететь до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы их не заметили средства ПВО.

«Двигались дроны со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. Оба беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», — пояснил информатор.

Уточняется, что боевая часть БПЛА с взрывным устройством, во время удара о землю не сработала.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Чёрного моря 17 украинских ракет и ещё три над Крымом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населённого пункта Любимовка в Крыму. Повреждений авиационной техники нет.

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на село в Белгородской области, в результате получил ранения мирный житель. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 31 января.