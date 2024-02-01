Москва, 1 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили скопление пехоты ВСУ в блиндажах на купянском направлении фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на позициях и в блиндажах в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По официальным сведениям, под Купянском продолжается активная контрбатарейная борьба. Решающим фактором в ней является скорость и точность работы артиллерийских расчётов, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что освобождение села Табаевка является ещё одним шагом к деоккупации всей Харьковской области. Перед военными стоит нелёгкая задача, потому что ВСУ довольно сильно укрепились, но победа будет за российскими бойцами, сказал он. Ганчев добавил, что военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос признал тяжёлую ситуацию для ВСУ, которая сложилась в Харьковской области на купянском направлении. Также проблемы очевидны на лиманском участке фронта, сказал он. Киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений, в результате чего ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, резюмировал Кривонос.