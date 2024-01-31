Луганск, 31 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Российские войска продолжили развивать успех после освобождения села Табаевка в Харьковской области, отметил 31 января военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Эксперт со ссылкой на собственные источники уточнил, что после овладения Табаевкой российские подразделения при взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в окрестностях села.

Так, западнее Табаевки занята одна из господствующих высот, позволяющая контролировать логистику противника по всем направлениям, а также расширить возможность применения огневых средств, создать угрозу группировке ВСУ у Песчаного и Котляровки, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января в Минобороны РФ подтвердили освобождение села Табаевка в Харьковской области активными действиями подразделений Западной группировки войск.

Кроме того, в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области были отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили: до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Табаевки является ещё одним шагом к освобождению всего региона. По его словам, военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Перед военными стоит нелёгкая задача, потому что ВСУ довольно сильно укрепились, но победа будет за российскими бойцами, сказал Ганчев.