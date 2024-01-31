Москва, 31 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Прокурор в ходе прений сторон 31 января в Никулинском суде Москвы попросил осудить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которую обвиняют в хищении почти 50 млн рублей, к восьми годам заключения и штрафу в размере 1 млн рублей. Об этом СМИ сообщил один из адвокатов фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

Global Look Press.com

Для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева гособвинение затребовало 6,5 года лишения свободы.

Остальным обвиняемым по делу Раковой прокурор попросил назначить сроки от 3 до 5,5 года колонии.

Прения продолжатся 6 февраля. Защита фигурантов уголовного дела готовится выступить со своими доводами, пояснил Кравченко.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Марина Ракова и Сергей Зуев признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Марина Ракова была задержана в октябре 2021 года, следом задержали и Зуева. Его обвиняют в хищении 21 млн рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

Вину по делу о хищении средств из бюджета признала и большая часть других фигурантов дела.

Вместе с Зуевым и Раковой по уголовному делу проходят гражданский муж Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова.

По версии следствия, в должности замминистра просвещения Марина Ракова с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС. В частности, Артур Стеценко, не работая в фонде, получил зарплат и премий более чем на 7,7 млн рублей.