Москва, 31 января, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.

(сс) Администрация президента России

«Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше — санкций, всё уже случилось. Чего бояться-то?», — сказал глава государства.

Он призвал активнее «заходить» на эти территории и работать там.

«Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин вечером 31 января провёл совещание по развитию новых регионов России. По его словам, в этих регионах важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места.

Президент напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.

25 января в Калининграде во время встречи со студентами Путин заявил о важности помощи новым регионам России — Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Он отметил, что для этих регионов важны как финансовая помощь, так и работа волонтёров — «от человека к человеку, от сердца к сердцу».