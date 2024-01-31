Нью-Йорк, США, 31 января, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по конвенции о расовой дискриминации, заявила председатель суда Джоан Донохью.

IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Она отметила, что суд считает нарушением только особенности преподавания школьной программы на украинской языке в Крымской республике после присоединения к России.

«Суд отклоняет все остальные требования Украины по отношению к конвенции», — сказала Донохью.

Украина подала два иска в Международный суд ООН 16 января 2017 года. В первом иске Украина указала на нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявив, что Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) являются якобы террористическими организациями, а Россия поддерживала их финансово. Во втором иске Украина сослалась на нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, утверждая, что в Крымской республике якобы происходит систематическая и целенаправленная расовая дискриминация этнических украинцев и крымских татар.

Как передавало ИА Регнум, в мае прошлого года первый заместитель главы Министерства просвещения России Александр Бугаевзаявил, что ведомство работает над учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе. Министр уточнил, что речь идёт о создании учебника для учащихся с пятого по девятый класс. Бугаев отметил, что подобное учебное пособие для начальной школы уже существует.

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 11 июня 2023 года, будучи врио главы региона, подписал указ, в соответствии с которым на территории региона наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык.

Сальдо подчеркнул, что никому никогда не удастся повлиять на единство многонационального народа Российской Федерации.