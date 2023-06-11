Херсон, 11 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, в соответствии с которым на территории региона наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык. Об этом он сообщил 11 июня в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов /РИА Новости Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

«Важность и своевременность такого решения во время нашего вчерашнего разговора подтвердил президент России», — уточнил руководитель региона, добавив, что в Херсонской области, как и во всей России, приоритетом для государства в первую очередь является забота о духовных, культурных и исторических ценностях людей, жители имеют право на свободный выбор любого языка общения, культуры, воспитания и творчества.

Сальдо подчеркнул, что никому никогда не удастся повлиять на единство многонационального народа Российской Федерации.

«В ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления в Херсонской области, мы ещё сильнее объединяемся вокруг общей исторической цели — сломать мировую гегемонию англосаксонского доминирования и их желания вернуть колониальное владычество над умами людей», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что людям, говорящим на русском языке, нет места в стране. Он добавил, что такие люди «должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду».

Власти Киева намерены увеличить число жителей, говорящих по-украински. По данным издания «Вечерний Киев», меры будут направлены на утверждение украинского языка в качестве доминирующего во всех сферах общественной жизни.

Первый заместитель главы Министерства просвещения России Александр Бугаев заявил, что ведомство завершает разработку учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе. Министр уточнил, что речь идёт о создании учебника для учащихся с пятого по девятый класс. Бугаев отметил, что подобное учебное пособие для начальной школы уже существует.