Москва, 30 мая, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Министерство просвещения России завершает разработку учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе, заявил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Об этом сообщает ТАСС. Министр уточнил, что речь идёт о создании учебника для учащихся с пятого по девятый класс. Бугаев отметил, подобное учебное пособие для начальной школы учебники уже существует.

Он также добавил, что всё образование, в том числе в новых регионах России, ведется на русском языке.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что учебное пособие по украинскому языку для 5–9 классов в России планируется разработать до конца 2023 года. 13 апреля заместитель главы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что в новых регионах уроки по учебнику украинского языка в российских школах начнутся с 1 сентября.

Она отметила, что власти указанных субъектов самостоятельно решат, в каких классах и школах станут проводиться такие уроки.