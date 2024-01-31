Грозный, 31 января, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание «генерал-майор».

Валерий Шарифулин/ТАСС Адам Делимханов

«Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что Делимханов обладает заслуженным авторитетом и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Кадыров также добавил, что с начала проведения специальной военной операции Делимханов в первых рядах сражался с украинскими нацистами, принимал участие в освобождении Мариуполя и других населённых пунктов, координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения боевых задач.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года ряд Telegram-каналов сообщил о гибели Делимханова. Информация оказалась не соответствующей действительности. Кадыров опроверг изначальные сообщения, заявив, что его соратник жив и даже не ранен.

Позднее Делимханов лично опроверг слухи и сообщил, что жив. Он выразил настрой на дальнейшее продвижение российских войск в зоне специальной военной операции и поблагодарил всех, кто переживал за него и волновался.