Москва, 14 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение в зоне проведения спецоперации. Он жив и находится под присмотром врачей, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГД.

Илья Питалев / РИА Новости Адам Делимханов. Депутат Госдумы

Ранее 14 июня ряд Telegram-каналов сообщал, что Делимханов погиб. По данным «Звезды», данная информация не соответствует действительности. Парламентарий жив.

Информация о гибели командиров подразделения «Ахмат» появлялась и ранее. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров её опроверг, ответив, что командиры подразделений из Чечни находятся в полном здравии, прекрасном расположении духа и настроены только на победу.