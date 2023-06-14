Грозный, 14 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») жив и здоров, сообщения о его ранении оказались фейком, написал 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости Адам Делимханов

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — сообщил Кадыров.

Он поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова. Комментируя фейк о ранении депутата, Кадыров выразил мнение, что авторы ложных сообщений совершенно не уважают свою аудиторию.

То, что информация ложная, быстро выяснилось. Однако, добавил глава Чечни, авторы фейка сами поверили в свою сказку, когда он «подлил масла в огонь».

Это заявление Кадыров сделал под фотографией, на которой он с Делимхановым обсуждает укрепление границ в Белгородской области.

Ранее Кадыров в ответ на появившуюся информацию о ранении и о возможной гибели Делимханова заявил, что не может связаться с ним. Он предложил украинской стороне сообщить ему, в какую точку ВСУ нанесли удар, чтобы он мог найти раненого, и предложил щедрое вознаграждение.