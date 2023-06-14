Москва, 14 июня, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Адам Делимханов, сообщения о ранении и даже гибели которого в зоне СВО появились днём 14 июня, лично опроверг их и сообщил, что жив. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС Адам Делимханов

«Со мной всё хорошо! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», — написал он.

Делимханов выразил настрой на дальнейшее продвижение российских войск в зоне специальной военной операции и поблагодарил всех, кто переживал за него и волновался.

Как ранее сообщало ИА Регнум, днём 14 июня ряд Telegram-каналов сообщил о гибели Делимханова. Информация оказалась не соответствующей действительности. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг изначальные сообщения, заявив, что его соратник жив и даже не ранен. Кадыров отметил, что знал это с самого начала, но решил повременить и показать, насколько лживыми могут быть украинские средства массовой информации.