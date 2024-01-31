Борисовка, Белгородская область, 31 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил боеприпас на село в Белгородской области, в результате получил ранения мирный житель. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 31 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что село Богун-Городок в Борисовском районе подверглось повторной атаке со стороны Украины. ВСУ направили туда дрон-камикадзе.

«В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения лица», — написал Гладков.

Мужчине окажут помощь в центральной районной больнице, на месте взрыва работают оперативные службы. Повреждения получил один легковой автомобиль, добавил он.

Ранее Минобороны проинформировало об уничтожении беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в белгородском селе Тишанка в результате атаки ВСУ был повреждён инфраструктурный объект связи. Противник направил на село дрон-камикадзе.