Москва, 31 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён объект инфраструктуры связи. Он уточнил, что атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Тишанка Волоконовского района.

Днём ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения. Тогда обошлось без пострадавших.