Москва, 31 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами 31 января назвал кровавым преступлением обстрелы мирных жителей со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела в Калининском районе Донецка со стороны ВСУ

Как пояснил Путин, украинская армия обстреливает мирных жителей, чтобы отвлечь от провалов контрнаступления и спровоцировать Россию на ответные действия.

«Мы что делаем? Мы высокоточным оружием дальним поражаем объекты инфраструктуры — военной прежде всего и военной промышленности. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, я так думаю. Еще можно как-то представить, для чего они это делают. Хотя это преступление, без всякого сомнения. Кровавое преступление», — подчеркнул Путин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин, в России никогда не забудут о преступлениях киевского режима против российских граждан.

Государственная дума 23 января приняла обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях. В документе указано, что депутаты выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, использующего варварские террористические методы в попытках запугать гражданское население приграничных российских территорий.

Парламентарии назвали обстрел рынка в Донецке 21 января украинскими военными ужасным и бессмысленным терактом, который продемонстрировал преступную сущность Киева и его идеологию ненависти, сопутствующую «бандеровскому культу смерти».

Кроме того, депутаты напомнили об атаке ВСУ по Белгороду 30 декабря 2023 года, сравнив киевский режим с исполнителями резни в Хатыни и Волыни, где жертвами стали также мирные жители.