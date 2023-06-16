Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Из-за черты бедности в течение прошлого года вышел 1,7 млн жителей страны, заявил 16 июня президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек», — заявил Путин.

Он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности и неравенства. Финансовые возможности России позволяют придерживаться этого курса.

Идёт адресная поддержка наименее обеспеченных граждан страны. По словам президента, доходы этой категории людей выросли на 30%. На сегодняшний день уровень бедности 9,8%, то есть ниже предыдущего уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Росстат распространил информацию о том, что за год число жителей страны с доходами ниже уровня бедности снизилось на 1,3 млн человек — до 19,6 млн человек. По сравнению с I кварталом 2022 г. в этом году доля малоимущих снизилась на 0,8 процентных пункта — с 20,9 млн до 19,6 млн человек.