Вашингтон, 31 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Противоречия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным 29 января возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«На встрече в понедельник (29 января) разногласия между ними обострились из-за разногласий по поводу того, сколько солдат Украине необходимо мобилизовать в этом году», — говорится в материале.

Отмечается, что Залужный настаивал на необходимости мобилизовать порядка 500 тыс. человек, но Зеленский счёл это непрактичным из-за нехватки формы и вооружения.

Кроме того, Зеленский во время встречи с Залужным признал усталость украинцев от конфликта, а смена главкома ВСУ якобы позволила бы исправить ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

После появления слухов об увольнении Валерия Залужного в Киеве началась паника. Британский политолог Марк Галеотти заявил, что его источник — европейский дипломат — в ужасе и недоумении прислал сообщение о возможных военных перестановках.