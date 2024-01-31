Москва, 31 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Некоторые зарубежные страны отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию медицинского оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве 31 января.

Егор Алеев/ТАСС

«Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения: конечно, это одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжёлое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера — здравоохранение, — отказываются обслуживать и регламентные работы проводить», — сказал Путин.

По его словам, не все страны отказываются обслуживать медицинскую аппаратуру, многие продолжают выполнять обязательства несмотря на противоречия в области политики и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, по данным Росстата за I полугодие 2023 года производство медицинской аппаратуры для диагностики, облучения, реабилитации и терапии выросло до 18,6 млрд руб., что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Вместе с тем в апреле прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России.

При этом премьер призвал не избегать использования медоборудования иностранного производства.

Кроме того, медицинские учреждения в России с 1 сентября 2023 года начали осуществлять ремонт медоборудования, используя неоригинальные комплектующие и запчасти. В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций в отношении отрасли здравоохранения России, которая пока не была затронута ограничениями.