Рязань, 5 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в России. Об этом глава правительства заявил 5 апреля во время рабочей поездки в Рязань.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

В ходе рабочей поездки премьер осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера. Мишустину также показали новейшее медоборудование.

«Каждая копейка, произведенная руками россиян, — это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», — отметил Мишустин.

При этом премьер призвал не избегать использования медоборудования иностранного производства.

«Самое главное — обеспечить запчастями и качественным сервисом», — уточнил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения в России с 1 сентября 2023 года смогут осуществлять ремонт медоборудования, используя неоригинальные комплектующие и запчасти. В Росздравнадзоре опасаются введения западных санкций в отношении отрасли здравоохранения России, которая пока не была затронута ограничениями.