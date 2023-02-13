«Ъ»: Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Москва, , 09:30 — REGNUM Медицинские учреждения в России с 1 сентября 2023 года смогут осуществлять ремонт медоборудования используя неоригинальные комплектующие и запчасти. Об этом 13 февраля пишет «Коммерсантъ «, ссылаясь на проект приказа Росздравнадзора.

Томограф © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По информации издания, в ведомстве опасаются введения западных санкций в отношении отрасли здравоохранения России, которая пока не была затронута ограничениями.

Отмечается, что большая часть высокотехнологичной медицинской техники, которая установлена в больницах и клиниках России, была произведена в других государствах.

Уточняется, что с 1 сентября 2023 года больницы и поликлиники России смогут использовать для ремонта зарубежной медицинской техники неоригинальные запчасти, что позволит уменьшить риски дальнейшего санкционного давления на Россию.

Издание сообщает, что согласно анализу рынка медоборудования, который провела аналитическая компания МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей составляет не более 20–30%.