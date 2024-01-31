Москва, 31 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Сообщения о неких проверках в отношении певца SHAMAN (Ярослава Дронова) не соответствуют действительности, никаких вопросов к нему у МВД нет. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила 31 января в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press SHAMAN

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — подчеркнула Волк.

Она пожелала артисту творческих успехов.

Ранее в Сети появилась информация, что полиция проверяет SHAMAN на пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и оскорбление чувств верующих.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января SHAMAN в числе других деятелей культуры получил удостоверение доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. Вручение удостоверений состоялось в избирательном штабе кандидата в Гостином дворе.

Клип певца на песню «Живой» вошёл в мировой чарт YouTube. Релиз новой песни и клипа состоялся 18 января. Композиция сразу же возглавила российские тренды YouTube, а уже через пару дней набрала свыше 2 млн просмотров, 117 тыс. лайков и 37 тыс. комментариев.