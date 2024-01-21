Москва, 21 января, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Клип певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, на песню «Живой» вошёл в мировой чарт YouTube, сообщила 21 января пресс-служба музыканта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из клипа певца SHAMAN

«Родные, благодаря вашей поддержке клип с ходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты», — говорится в релизе.

Песня уже набрала свыше 2 млн просмотров, 117 тыс. лайков и 37 тыс. комментариев, а также с первого дня возглавила российские тренды YouTube.

Релиз новой песни и клипа состоялся 18 января.

Как передавало ИА Регнум, ранее SHAMAN стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Новость певец сопроводил роликом, в котором подписывает соответствующий документ.

13 декабря Ярослав Дронов выступил в Совете Федерации в день 30-летия верхней палаты парламента. Певец преклонил колено перед председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вручил ей букет роз. Позднее он также заявил, что положительно воспринимает критику в свой адрес, так как чем больше негатива, по его мнению, тем лучше, это означает повышенное внимание к персоне. Артист заявил, что начнёт беспокоиться, если его перестанут критиковать.