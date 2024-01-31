Москва, 31 января, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Инициатива Латвии, Литвы и Эстонии о запрете импорта российского продовольствия в страны Евросоюза станет самоубийством для экономики союза. Об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис — это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия», — отметила Захарова.

Российский дипломат предположила, что страны Прибалтики «хотят нарастить потребление американских продуктов» вместо российского продовольствия. Помимо этого, по словам Захаровой, Латвия, Эстония и Литва могут делать ставку на рост поставок украинской сельхозпродукции.

Подобная инициатива противоречит решению стран использовать на территории Украины снаряды с обеднённым ураном.

«Обеднённый уран остается в земле и длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы», — напомнила официальный представитель МИД России.

Захарова заявляла в 2023 году, что поставки США украинской армии снарядов для танков с обеднённым ураном станут ударом по экологии и украинское зерно окажется заражено. Дипломат отметила, что Вашингтон, по всей вероятности, не считает это проблемой, так как США находятся на другом континенте, и поэтому уверены, что их не заденут поставки радиоактивных веществ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Латвии очень недовольны тем, что латвийские порты и железная дорога обслуживают транзит российского зерна. Они приняли решение если не запретить ввоз зерновых из России на уровне всего Евросоюза, то преградить ему путь на местном уровне.

Как заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, латвийским предпринимателям принципы важнее денег — и поэтому они должны быть готовы разориться, лишь бы насолить России.

В настоящее время сельхозпродукция из России не находится под санкциями, её можно свободно экспортировать в страны ЕС. В сентябре 2023 г. Евросоюз нарастил закупки российского зерна на 22% за месяц и в общем в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это позволило России стать четвёртым крупнейшим экспортёром зерна в ЕС.