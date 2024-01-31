Латвийские порты и железная дорога до сих пор обслуживают гигантский поток российского зерна, следующего транзитом — что обеспечивает работой тысячи людей. Однако, как выясняется, тамошние власти очень этим недовольны. Они приняли решение если не добиться запрета на ввоз зерновых из РФ на уровне всего Евросоюза, то хотя бы преградить ему путь на местном уровне.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем, по факту, для того, чтобы поставить препоны российскому зерну, в Риге готовы добить собственную железную дорогу, которая и так дышит, что называется, на ладан. Однако, как заявляет президент Эдгар Ринкевич, латвийским предпринимателям принципы важнее денег — и поэтому они должны быть готовы разориться, лишь бы насолить «государству-агрессору».

«Принципы важнее денег»

В настоящее время сельскохозяйственная продукция из России пока не находится под санкциями, и ее можно свободно экспортировать в страны ЕС. В сентябре 2023 г. Евросоюз резко нарастил закупки российского зерна — на 22% за месяц и в общем в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.

Значительная часть этого грузопотока идет через железнодорожную систему и порты Латвии.

Ранее директор департамента пограничного контроля латвийской Продовольственно-ветеринарной службы (местный аналог Россельхознадзора) Ивета Шице-Треде сообщила агентству LЕТА, что за одиннадцать месяцев прошлого года через пограничные пункты Латвии в ЕС было ввезено почти 383 тыс. тонн продовольственного зерна из России. А продукты питания из России, в том числе зерновые, за тот же срок получило 81 зарегистрированное в Латвии предприятие.

Как легко догадаться, те латвийские бизнесмены, которые работают в транзитной отрасли, очень рады тому, что какой-то грузопоток со стороны России еще сохраняется даже сейчас, когда отношения между двумя государствами беспрецедентно плохие.

При этом методика контроля и проверок российских транзитных грузов весьма жесткая.

Отправитель проверяется на предмет наличия в санкционных списках, грузы проверяются на наличие санкционных ограничений, ведется ревизия банков, имеющих отношение к сделке и т.д. Проверки осуществляются и во время перевозки по структурам «Латвийской железной дороги», и при поступлении груза на портовые терминалы.

Однако, как не устает напоминать Ринкевич, этого недостаточно. По его мнению, «принципы должны быть важнее денег». К сожалению президента, зерно и минеральные удобрения из России не попали в санкционные списки — учитывая продовольственные проблемы на «глобальном юге» и ведущиеся в ЕС дискуссии о том, заставить страны Латинской Америки, Африки и Азии осудить действия России.

«Введение санкций на уровне Латвии или стран Балтии не возымеет эффекта, так как зерно будет перевозиться по другим маршрутам, и особого влияния на экономику РФ не получится. Поэтому Латвия настаивает на общей позиции ЕС по этим вопросам», — сказал Ринкевич.

Однако, по его словам, пока идут обсуждения, «кто-то уже везет это зерно в Латвию».

Глава латвийского Минземледелия Армандс Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) уверяет, что российское зерно нарушает конкуренцию в ЕС. А кроме того, как подчеркивает Краузе, ЕС, закупая российские продукты и зерно, помогает России увеличивать бюджетный доход.

Выступая в эфире «Латвийского Радио-4», Краузе рассказал: «На уровне ЕС мы будем продвигать нашу позицию, что в Евросоюзе надо запретить импорт зерновых из России. При этом мы ни в коем случае не ограничим экспорт российских зерновых в третьи страны, чтобы не вызвать голод в ряде регионов. В соответствии с политикой ООН, мы не можем позволить, чтобы в какой-нибудь африканской стране страдали бы люди. Так что транзит обязательно будет».

Рельсовая война по-прибалтийски

В Риге многократно заявляли, что запрещать ввоз российского зерна всем странам ЕС необходимо согласованно и одновременно. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») говорила, что, если ее страна запретит транспортировку российского зерна в индивидуальном порядке, оно может прийти в ЕС через территорию другого государства.

У Армандса Краузе и его предшественника по посту министра земледелия Дидзиса Шмитса возникли предложения, как затормозить транзит российского зерна, даже не дожидаясь общего решения ЕС. В частности, Краузе предложил сделать транзит через Латвию невыгодным, подняв тарифы Продовольственно-ветеринарной службы.

Тем более, как поясняет Краузе, её расходы сильно выросли, ибо инспекторам приходится крайне тщательно проверять каждый следующий через Латвию груз. Так почему бы не переложить эти расходы на русских, желающих пользоваться латвийской территорией для транзита?

Экс-министр Шмитс допустил, что поток российского зерна через Латвию можно было бы остановить, начав «ремонт» рельсов.

Впрочем, это не его оригинальная идея — министр всего лишь предлагает воспользоваться опытом соседей-литовцев. В 2008-м Литва таким образом вставляла палки в колеса польскому нефтеперерабатывающему предприятию PKN Orlen и его литовскому филиалу «Orlen Мажейкяй».

Тогда руководство Orlen решило воспользоваться портами Латвии — и тут же столкнулось с тем, что ключевой участок трассы на территории Литвы оказался разобран «для ремонта». Компании, если бы она упорствовала в своем желании воспользоваться услугами латвийской железной дороги и порта Вентспилс, пришлось бы гонять цистерны кружным путем.

Депутат самоуправления Риги Марис Мичеревскис и финансист Гиртс Рунгайнис озвучили идею железную дорогу вообще разобрать.

Тут нужно помнить, что «Латвийская железная дорога», которая еще в 2019 году была самым прибыльным предприятием в стране, ныне пребывает в бедственном положении. Грузопоток, шедший некогда из России, резко обвалился, что сделало прежние существовавшие структуры ЛЖД резко избыточными.

В течение нескольких последних лет предприятие занималось массовыми увольнениями и распродавало свои материальные активы. Однако и сейчас более половины латвийских железнодорожных грузов российского происхождения.

«Очередной идиотский шаг»

Если латвийские власти добьются осуществления своих планов по запрету ввоза в ЕС российского зерна, то это нанесет новый мощный удар по «Латвийской железной дороге».

Если же Рига пойдет на какие-то односторонние меры, вроде безвременного «ремонта», то это может ЛЖД и вовсе прикончить. Ведь под раздачу попадет и транспортное сотрудничество Латвии с Китаем и Казахстаном, которое Рига сейчас старается развивать.

Впрочем, латвийские националисты рассказывают в соцсетях, что опасаться окончательного обрушения ЛЖД не надо — всё равно, мол, на «железке» работают в основном русские жители Латвии, а никак не представители «титульной нации». Следовательно, и пострадают в первую очередь русские, а их не жалко.

И вот 29 января появилось известие о том, что правящая коалиция договорилась запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию.

Как сообщили на встрече представителей коалиции премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Арманд Краузе и председатель фракции партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев, законопроект по этому вопросу будет подготовлен и принят Сеймом в феврале. Как заявляют в коалиции, в Риге надеются хотя бы на то, что другие страны Балтии тоже последуют их примеру.

Краузе сообщил, что украинские ученые разработали «научные методы и базы данных», с помощью которых государства-члены ЕС могут определить, выращено ли зерно в России или на Украине. Он пригрозил, что латвийские компании, которые используют зерно российского происхождения, не смогут претендовать на программы государственной поддержки фермеров.

При этом транзит зерна через Латвию пока будет сохранен, поскольку, как заявили в правительстве, «решение о его запрете может принять только ЕС».

При этом даже официозные СМИ сообщают, что поддержка запрета на российское зерно в латвийском обществе «велика, но не монолитна».

Судя по результатам опроса Norstat в середине января, 48% готовы его поддержать. Однако, что характерно, в группе «латыши» поддержка достигает двух третей (66%), причем 46% заявили о твердом одобрении. А вот в группе «русскоязычные» картина зеркально обратная: «определенно» и «скорее» не поддерживают такой шаг 64% опрошенных.

Другими словами, для значительной части населения Латвии «холодильник победил телевизор», и они мыслят прагматично. Ну а в том, что большинство таких прагматиков составляют русскоязычные, в значительной степени находящиеся в российской сфере влияния, нет ничего удивительного.

Многие латвийские русские даже сейчас не стесняются в выборе слов относительно «очередного идиотского шага правительства».