Москва, 31 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. При возвращении российских военных из украинского плена посредническое участие гуманитераного характера оказали ОАЭ, сообщило Минобороны России.

Pavel Bednyakov/Kremlin Poo/Global Look Press Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и Владимир Путин

31 января стало известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.

Самолётами военно-транспортной авиации освобождённых российских военных доставят на лечение и реабилитацию в Москву.

Это уже не первый случай содействия Эмиратов в переговорном процессе об обмене пленными между Москвой и Киевом. В начале января Минобороны России также отмечало роль ОАЭ в возвращении на родину 248 российских бойцов.

В июне 2023 года в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на площадке ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин поблагодарил его за помощь в вопросе возвращения российских пленных, а также в решении других вопросов гуманитарного характера.

В октябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ОАЭ играют важную роль в процессе переговоров об обмене пленнымы. В феврале 2023 года в Минобороны заявили, что с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена после сложного переговорного процесса были возвращены 63 военнослужащих, и обмен некоторых из них стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.