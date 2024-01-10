Вашингтон, 10 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Украинская армия в 2024 году не сможет изменить ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу. Такое мнение 9 января высказал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было всё, что Запад мог дать», — сказал он.

По словам эксперта, теперь западным странам нечего поставить Киеву, ВСУ не способны победить в конфликте, а дальнейшая финансовая помощь позволит им только поддерживать боевые действия без каких-либо результатов.

При этом обострения конфликта на Украине можно было бы избежать, однако лидеры стран Запада сами признали, что они не собирались соблюдать Минские соглашения, а только хотели выиграть время для подготовки ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена вопреки реальному положению дел отказывается верить в победу России в украинском конфликте. Он уточнил, что у Вашингтона больше не имеется денежных средств для помощи Украине или кому-либо ещё.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 7 января заявил, что конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ и переговоров не будет. По словам эксперта, Вооружённые силы России наносят удары по украинской армии для её уничтожения, что станет причиной краха главы киевского режима Владимира Зеленского.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов 6 января отметил, что у российских военных после взятия Авдеевки появится возможность для полного освобождения территории ДНР и продвижения дальше, уже вглубь территории, контролируемой ВСУ.