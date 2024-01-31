Москва, 31 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 1 февраля ожидаются гололёд и ледяной дождь, сообщила пресс-служба МЧС России на своём сайте.

Alexander Legky/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением тёплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о предстоящем потеплении в Москве и Московской области до +4 градусов.

Как пояснил специалист, из-за поступления тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность будет наблюдаться конденсация водяного пара, по этой причине могут образоваться густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. При этом сугробы в регионе могут «просесть» на 20–25 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал, что на территории Европейской России в начале последнего месяца зимы установится тёплая погода с оттепелями. По его словам, в Москве в этот период ожидается температура воздуха на шесть градусов выше климатической нормы.