Москва, 28 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Москве на следующей неделе прогнозируется потепление до +4 градусов, из-за чего высота снежного покрова может снизиться до 20–25 сантиметров. Об этом 28 января рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Синоптик в беседе с «РИА Новости» пояснил, что сейчас в атмосфере на Русской равнине установился устойчивый западно-восточный перенос подогретых тёплым течением Гольфстрим воздушных масс североатлантического происхождения.

По его словам, из-за этого «климатический маятник» сместится с аномально холодной погоды в сторону аномального тепла, которое на следующей неделе придёт в большую часть регионов России, кроме дальневосточных.

«В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15:00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице благодаря промежуточному гребню антициклона распогодится и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2–4 миллиметров», — сказал он.

Тишковец отметил, что в дневное время из-за влияния атмосферного фронта окклюзии также ожидается облачность и местами вероятны смешанные осадки, температура воздуха составит до +1… +3 градусов.

Он уточнил, что из-за поступления тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность будет наблюдаться конденсация водяного пара, из-за чего могут произойти густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. При этом сугробы, высота который в Москве сейчас составляет от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, могут просесть на несколько сантиметров.

«Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 — плюс 2 градуса, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя — выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2–4 градуса, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23–28 сантиметров», — рассказал синоптик.

В первый день февраля из-за нового циклона из Северной Атлантики погода вновь ухудшится — ожидается мокрый снег, температура воздуха от 0 до +2 градусов, и сугробы уменьшатся до 20–25 сантиметров. А 2 февраля, в пятницу, выпадения снега стоит ожидать во второй половине дня, также прогнозируется гололедица и температура воздуха от 0 до -2 градусов.

Синоптик рассказал, что характеристики прочности льда прямо зависят от температурных условий, и если при морозе -20 градусов льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, то при 0 градусов она крошится при давлении, которое почти в пять раз меньше.

«Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега», — уточнил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на территории Европейской России в начале последнего месяца зимы установится тёплая погода с оттепелями. По его словам, в Москве в этот период ожидается температура воздуха на шесть градусов выше климатической нормы.

В Южно-Сахалинске 28 января продлили дистанционный формат обучения в школах из-за непогоды. На Сахалине из-за сильных снегопадов 24 января ввели режим ЧС. В восьми районах также ввели дистант для школьников.