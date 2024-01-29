Москва, 29 января, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Три моторных лодки украинских войск уничтожили расчеты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

Отмечается, что подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава группировки «Днепр» каждый день уничтожают лодки и иные плавсредства украинской армии, на которых украинские военные пытаются форсировать реку Днепр.

Уточняется, что оператор дрона профессионально вывел беспилотник на цель — три моторные лодки ВСУ, осуществлявшие погрузку десанта у правого берега Днепра. Оператор мастерски завёл БПЛА на одну из лодок, его помощник корректировал наведение аппарата точно на обозначенную цель.

«Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки. Уцелевшие боевики, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подразделение психологических операций Вооружённых сил России включало для украинских военных похоронный марш с целью подрыва их боевого духа. Как рассказал боец с позывным Леший, на изюмском направлении специальной военной операции в ночное время российские бойцы включали похоронный марш, который сопровождался звуками детского плача и женского крика.

Кроме того, сообщалось, что бойцы ВС России, ведущие бои под Артёмовском, переделали советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 мм и эффективно используют в качестве бомбомёта по наземным целям.

РБУ переставили на базу автомобиля «Урал». Вместо установки по уничтожению подводных лодок и торпед получилось грозное наземное оружие, наводящее ужас на военнослужащих ВСУ.