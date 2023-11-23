Киев, 23 ноября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, передаёт 23 ноября «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Анатолий Чубайс

Зеленский своим указом ввёл в действие соответствующее решение совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум ранее, всего в новый санкционный список Украины были включены 147 физических и 303 юридических лица, в основном из России. Срок действия ограничений составляет от пяти до десяти лет. В списке фигурируют в числе прочих начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Чубайс возглавлял «Роснано» в 2008–2020 годах, а до марта 2022 года занимал пост специального представителя президента России по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну и направился в Израиль. В октябре 2023 года в Сети появились фото Чубайса и его жены Авдотьи Смирновой, лично развозящих гуманитарную помощь израильтянам, пострадавшим от атаки ХАМАС.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете «Роснано» была выявлена огромная финансовая дыра. Президент отметил, что Чубайс по неясным причинам сменил имя на Мойша Израилевич, прячется за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Возможно, все эти действия Чубайса связаны с ситуацией в «Роснано», предположил Путин.

В июле 2023 года власти США в очередной раз расширили список антироссийских санкций. Под ограничения попали 18 физических лиц, в том числе Алексей Кудрин.