Киев, 23 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, «вредящих» интересам Украины. Об этом сообщает 23 декабря его пресс-служба.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В опубликованных на сайте Зеленского документах фигурируют 51 физическое лицо и 134 компании. В их числе не только российские юрлица, но и фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии.

Так, в чёрный список Киева попали уроженец Одессы с британским гражданством миллиардер Леонард Блаватник и днепропетровский предприниматель Вадим Ермолаев.

Санкции затронули компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре. В их числе есть интернет-провайдеры и поставщики коммуникационных услуг, например, «Крымтелеком». В список попали несколько сельхозпредприятий из Запорожской области и компаний из ДНР, а также торговый дом «Фаворит групп».

Ограничения будут действовать от трёх до десяти лет. Они предусматривают замораживание активов, запрет на их вывод за пределы Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Зеленский ввёл санкции в отношении 108 физлиц и 37 компаний, в основном — благотворительных фондов. Большинство попавших в чёрный список лиц уже были в предыдущих версиях санкционных списков Киева. 23 ноября лидер киевского режима выпустил ещё два указа о введении санкций против 147 физических и 303 юридических лиц.