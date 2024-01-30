В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU вскоре восстановят
Минцифры: доступ к сайтам в зоне .RU восстановят в ближайшее время
Москва, 30 января, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщило 30 января Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
По данным Минцифры, проблемы с доступом уже решены для абонентов Национальной системы доменных имен.
«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сказано в заявлении ведомства.
Как передавало ИА Регнум, 30 января пользователи сообщили о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU. Не открываются сайты и приложения. Как пишут профильные издания, вероятна поломка DNSSEC. На данный момент фиксируются проблемы в работе DNS.
DNSSEC — набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак. Неполадки в ru-зоне доменных имён могут затрагивать работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощь доменов в зоне .RU.
В Координационный центре доменов .RU/.РФ, который является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ, уточнили, что работают над устранением проблемы.