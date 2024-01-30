Москва, 30 января, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщило 30 января Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Владислав Шатило /RBC/TASS

По данным Минцифры, проблемы с доступом уже решены для абонентов Национальной системы доменных имен.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сказано в заявлении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 30 января пользователи сообщили о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU. Не открываются сайты и приложения. Как пишут профильные издания, вероятна поломка DNSSEC. На данный момент фиксируются проблемы в работе DNS.

DNSSEC — набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак. Неполадки в ru-зоне доменных имён могут затрагивать работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощь доменов в зоне .RU.

В Координационный центре доменов .RU/.РФ, который является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ, уточнили, что работают над устранением проблемы.