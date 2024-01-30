Москва, 30 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Координационный центр доменов .RU/.РФ работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет, сообщил 30 января «Фонтанке» директор центра доменов Андрей Воробьёв.

Владислав Шатило /RBC/TASS

«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», — сказал он.

Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ

Как передавало ИА Регнум, 30 января пользователи сообщили о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU. Не открываются сайты и приложения. Как пишут профильные издания, вероятна поломка DNSSEC. На данный момент фиксируются проблемы в работе DNS.

DNSSEC — набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак. Неполадки в ru-зоне доменных имён могут затрагивать работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощь доменов в зоне .RU.